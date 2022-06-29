Прежде всего, необходимо выполнить влажную уборку. Помещение, в котором уничтожаются насекомые, должно быть чистым. Струя воздуха с дезинсектором подается под давлением, поэтому нельзя допускать, чтобы она разгоняла пыль по всему помещению. Все поверхности должны быть идеально чистыми.

Не следует отодвигать от стен мебель, снимать ковры со стен (если они есть), постельное белье с кроватей, поскольку эти действия могут распугать насекомых. Вещи из дивана, если они хранятся во встроенном ящике, желательно вынуть, но упаковывать их не следует. Ковровые изделия с пола можно убрать, если есть 100-процентная уверенность, что они не заражены насекомыми. В противном случае, они подлежат обработке дезинсектором.

Обои, отходящие от стен, надо оторвать, поскольку именно под ними прячутся насекомые. Фото, картины, настенные часы, другие элементы декора нужно снять и сложить на горизонтальной поверхности оборотной стороной вверх.

Людей и животных не должно быть в помещении во время обработки. Нужно также убрать продукты питания, миски животных, корм, кошачьи лотки. А комнатные растения можно оставить на месте.

Инсектициды не оказывают пагубного влияния на них. Если в помещении имеется аквариум или террариум, его следует тщательно закрыть пищевой пленкой, подачу кислорода – временно прекратить.

Обязательное условие – отключение бытовой техники, телевизора, ПК. Экран и (или) монитор следует прикрыть тканью или пленочным материалом, пожарную сигнализацию – залепить скотчем.