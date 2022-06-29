Услуги дезинсекции в СПБ с гарантией
Профессиональная дезинсекция в СПБ – оптимальный способ решения проблемы появления насекомых в квартире или доме, в кафе, ресторане или офисе, которые нарушают санитарную обстановку, мешают людям жить, портят репутацию предприятия. Кроме того, если пустить ситуацию на самотек, насекомые быстро размножаются, численность популяции стремительно увеличивается.
Качественная дезинсекция СПБ это совокупность мер, направленных на уничтожение насекомых. Наша специализированная компания, оказывая услуги дезинсекции, использует средства профессионального класса, губительные для паразитов и при этом безопасные для людей и домашних животных. Применяемые технологии (помпа, использование холодного или горячего тумана) позволяют получить устойчивый гарантированный результат. Попытки же самостоятельной борьбы с насекомыми с помощью народных средств или покупных препаратов редко дают положительный результат. Появление паразитов через некоторое время объясняется тем, что препараты, имеющиеся в свободной продаже, убивают только взрослых насекомых, а яйца и личинки остаются невредимыми. Профессиональные средства дезинсекции уничтожают насекомых на всех стадиях развития, что и определяет отличный результат.
Цена дезинсекции квартиры в СПБ
Факторы, влияющие на стоимость выполнения работ по дезинсекции квартир в СПБ, – площадь помещения и выбранный способ выполнения дезинсекции. Специалист компании рассчитывает цену услуги. Озвученная по телефону цифра остается фиксированной. Если добавляется новый объект или, наоборот, фактический объем меньше расчетного, мастер на месте выполнит перерасчет суммы. Наша служба дезинсекции работает с заключением официального договора и гарантийным обслуживанием в течение 2 лет. Все реквизиты, контактные данные и цена прописаны в договоре. Практика показывает, что обращение в специализированную фирму в конечном итоге обходится дешевле, чем попытки борьбы с насекомыми собственными силами, которая длится многие месяцы, а иногда и годы, с сомнительным результатом.
|Стандартная дезинсекция объекта
|Комплексная обработка от насекомых
|Комната
|2 000 рублей
|2 500 рублей
|Однокомнатная квартира
|2 500 рублей
|3 000 рублей
|Двухкомнатная квартира
|3 000 рублей
|3 500 рублей
|Трехкомнатная квартира
|3 500 рублей
|4 000 рублей
|Четырехкомнатная квартира
|4 000 рублей
|4 500 рублей
|Пятикомнатная квартира
|4 500 рублей
|5 000 рублей
Попытки самостоятельного уничтожения насекомых в квартире или общественном помещении редко бывают результативными. Опытные дезинсекторы с многолетней практикой знают все нюансы, касающиеся уничтожения паразитов:
- необходимость обработки не только видимых поверхностей, но и всех укромных мест. Где насекомые могут прятаться. Иногда бывает нужно ввести инсектицид под потолочный багет или обработать пространство над натяжным потолком;
- умение подобрать препарат, будь то барьерное средство или основной инсектицид.
Это лишь малая часть причин, по которым необходимо обратиться к «профи». Специалист действует по четко отработанному алгоритму, обеспечивая максимальную эффективность дезинсекции при небольших затратах времени.
Отзывы о службе дезинсекции
Здесь представлена малая часть отзывов благодарных клиентов о работе специалистов нашей службы дезинсекции. Больше отзывов вы найдете в социальных сетях, агрегаторах и бизнес-плейсах.
Мы живем в Ленобласти, и когда у нас появилась проблема с насекомыми, мы сначала пытались вывести их сами, но результата не было, на яндексе нашли телефон службы дезинсекции и не пожалели! — работы проведены на высшем уровне! Большое спасибо!
Обратился за помощью к мастеру Дмитрию. Сдавал квартиру, арендаторы развели за полгода целую кучу насекомых. Дмитрий сразу сказал, что тут придется провести дезинсекцию пару раз, так как очень много насекомых. После первой обработки выметал савками насекомых, было очень много мертвых, через недельку повторили, сейчас заселил жильцов, живут спокойно и не жалуются. Спасибо Дима за хорошую работу!!!
Благодарен Дмитрию. Проконсультировал очень грамотно. Приехал быстро, работу по дезинсекции выполнил отлично. Денег лишних не накручено. Цена фиксированная. Работой очень доволен. Рекомендую на все 100%!!! Работу свою знает и выполнил превосходно.
Дмитрий отлично справился со своей работой. Видно было, что знает что делать. Очень тщательно провел комплексную дезинсекцию всей квартиры. Вся обработка заняла примерно час. Ночью вставал — нет ни одного насекомого. Результатом мы довольны, если что будем опять обращаться.
Бились полгода, две конторы в общей сложности высосали 24000 руб за трехкомнатную квартиру. Толку небыло(( Позвонила Дмитрию , приехал, обработал тщательно и только в той комнате в которой были клопы. ВСеее!! Их больше НЕТ!! Спасибо!
Оперативно отреагировал, качественно провел дезинсекцию помещения, дал мне необходимые рекомендации.
Приехал как договаривались, перевернул все вверх ногами, залил отравой (средства точно не жалеет), в общем сделал все от него зависящее! После дезинсекции незваных гостей больше не было, надеюсь так все и останется. Рекомендую.
Человек дело, реагирует быстро, цена очень порадовала за качественную работу, говорит как есть, а не мифы в отличии от других разводил. я очень доволен, рекомендую, профессионал своего дела!
Очень понравилось добросовестное отношение к своему делу!!! Также приятно удивила цена дезинсекции!! До Дмитрия 3 раза вызывали компанию по введению насекомых, всё бесполезно, такое ощущение, что их становилось больше. Потратили кучу денег… Дмитрий обрабатываю неделю назад, пока тьфу-тьфу всё отлично. Я рекомендую Дмитрия, как отличного Специалиста!
Оболденно и быстро… А так же недорого…. До Дмитрия обращался во всякого рода компании по дезинсекции (беда была с тараканами) все было без полезно, разливали будто обычную воду, на следующий день как бегали насекомые, так и оставалось… Пробовал народные средства из интернета (хрень полная)…. В общем позвонил Дмитрию договорились…. Уже после обработки прошло 2 недели… Не встретили ни одного таракана…. Плюс человек объясняет что и как делать в дальнейшем…. У меня кстати трудная ситуация склад магазина магнит прямо подомной, ну и соседи такие себе чистюли… В общем бед не знаем, спасибо большое!!!!!
Услуги дезинсекции с гарантией
Людям приходится сталкиваться с такими видами насекомых-паразитов:
- мухи – появляются там, где можно поживиться пищевыми отходами (дома, квартиры, предприятия общественного питания). Являются переносчиками кишечных инфекций, туберкулеза. Потенциально опасны для домашних животных;
- пылевой клещ – селится в постельных принадлежностях, ковровых изделиях, мебельной обивке. Продукты жизнедеятельности пылевого клеща являются сильным аллергеном;
- тараканы – любят влажную среду с достаточным количеством пищевых отходов. Являются переносчиками кишечных инфекций. Хитиновый покров и продукты жизнедеятельности тараканов становятся причиной аллергических реакций;
- блохи – кусают людей и домашних питомцев, вызывая неприятные ощущения. Являются переносчиками опасных заболеваний;
- муравьи – селятся в человеческом жилище, мигрируют по вентиляционным ходам. Переносят инфекционные болезни, портят продукты питания. Самая распространенная «домовая» разновидность этих насекомых – фараоновы муравьи;
- клопы. Как правило, находятся в постельных принадлежностях. Их укусы болезненны, нередко провоцируют аллергию и симптомы интоксикации.
В связи со спецификой жизнедеятельности различных насекомых, потребуется разный подход к проведению дезинсекционных процедур для достижения гарантированного результата.
Инновационные технологии позволяют наносить инсектицид сплошным слоем так, что вещество проникает в структуры материалов, гарантируя отличный результат дезинсекции. Самые распространенные методы, используемые нашими профессионалами:
- холодный туман;
- горячий туман;
- помпа.
Холодный туман – способ дезинфекции с применением специального генератора. Оборудование подает воздух комнатной температуры, насыщенный парами инсектицидного препарата, в виде облака. Средство покрывает поверхности сплошным слоем, проникая в самые укромные места. Размеры частиц тумана, в зависимости от применяемой техники, составляют 60-90, 40-80 мкм. Особенность их в том, что они длительное время находятся в воздухе, постепенно оседая на поверхности. Повсеместное проникновение частиц препарата способствует гибели взрослых особей, яиц и личинок. Одной процедуры достаточно для полной обработки комнаты с находящимися в ней вещами.
Горячий туман образуется специальным оснащением – генератором. Разогретый раствор образует облако с размерами частиц от 5 до 30 мкм. Мельчайшие капли инсектицида долгое время находятся в воздухе, обеспечивая отличное проникновение во все щели, складки текстиля, мебельную обивку и т. д. Отличительная особенность использования горячего тумана в том, что в процессе обработки почти не происходит увлажнения воздуха, поэтому люди не ощущают никакого дискомфорта после выполнения процедуры.
Использование помпы – своеобразная классика. По эффективности обработка помещений ручной помпой уступает перечисленным методам, но по-прежнему не теряет актуальности. Это хороший вариант, если квартира, офис или коммерческое помещение не слишком заражены. Наша компания работает по договору оказания услуг дезинсекции с гарантией, что означает официальную ответственность за результаты выполненной работы. Мы сотрудничаем с юридическими и физическими лицами. Продолжительность гарантийного обслуживания – 2 года. Используемые средства губительны для насекомых, а для людей и домашних питомцев – безвредны.
Вызвать специалиста службы дезинсекции можно по телефону: 8 (967) 344-04-46 или любым другим удобным для вас способом: через социальные сети, мессенджеры, чат или контактную форму на сайте.
Дезинсекция квартиры в СПБ
Люди, впервые столкнувшиеся с проблемой вредителей, путают понятия дезинфекция (уничтожение болезнетворных микроорганизмов, вирусов и прионов) и дезинсекция (уничтожение насекомых и клещей).
Качество уничтожения насекомых во многом зависит от подготовки квартиры или другого помещения к выполнению дезинсекции. Рассмотрим эти этапы подробнее.
Подготовка квартиры в СПБ к дезинсекции
Прежде всего, необходимо выполнить влажную уборку. Помещение, в котором уничтожаются насекомые, должно быть чистым. Струя воздуха с дезинсектором подается под давлением, поэтому нельзя допускать, чтобы она разгоняла пыль по всему помещению. Все поверхности должны быть идеально чистыми.
Не следует отодвигать от стен мебель, снимать ковры со стен (если они есть), постельное белье с кроватей, поскольку эти действия могут распугать насекомых. Вещи из дивана, если они хранятся во встроенном ящике, желательно вынуть, но упаковывать их не следует. Ковровые изделия с пола можно убрать, если есть 100-процентная уверенность, что они не заражены насекомыми. В противном случае, они подлежат обработке дезинсектором.
Обои, отходящие от стен, надо оторвать, поскольку именно под ними прячутся насекомые. Фото, картины, настенные часы, другие элементы декора нужно снять и сложить на горизонтальной поверхности оборотной стороной вверх.
Людей и животных не должно быть в помещении во время обработки. Нужно также убрать продукты питания, миски животных, корм, кошачьи лотки. А комнатные растения можно оставить на месте.
Инсектициды не оказывают пагубного влияния на них. Если в помещении имеется аквариум или террариум, его следует тщательно закрыть пищевой пленкой, подачу кислорода – временно прекратить.
Обязательное условие – отключение бытовой техники, телевизора, ПК. Экран и (или) монитор следует прикрыть тканью или пленочным материалом, пожарную сигнализацию – залепить скотчем.
Процесс дезинсекции
Вначале специалист осматривает квартиру, чтобы выявить возможные места скопления насекомых, оценить численность популяции. Важный момент – выявить пути перемещения паразитов. Это дает возможность подобрать средство для дезинсекции, оптимальное для конкретных условий.
Затем выполняется вся совокупность работ, направленных на уничтожение насекомых. Концентрация химпрепарата зависит от численности популяции насекомых и объема работы (площадь помещения). Профессиональные средства не только оседают на поверхности, но и проникают под плинтусы, вентиляционные отверстия, воздуховоды и т. д.
Уборка помещения после дезинсекции
В течение 2-8 часов после выполнения обработки, в зависимости от применяемых препаратов и методики, окна нужно держать закрытыми. В этот период в помещении можно находиться только в индивидуальных средствах защиты – очках и специальном костюме. После того, как истекло необходимое время, рекомендуем:
- проветрить помещение (без людей и животных);
- выполнить влажную уборку поверхностей, с которыми приходится контактировать.
Дезинсекция, выполненная профессионалами, поможет вернуть чистоту и идеальное санитарное состояние в доме, квартире, ресторане или отеле.